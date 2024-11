Mayte Alcaraz comenta en Más Vale Tarde una cuestión relacionada con la gestión de la DANA que no termina de entender, y son "las declaraciones del responsable de la UME", en las que decía que tanto la UME como el Ejército debían ser llamados por "las autoridades regionales".

Sobre esto, la colaboradora del programa asegura que "no hay una ley en el Estado que impida que los militares entren en cualquier lugar de España". "No la hay", subraya Alcaraz. "No hay alcalde que pueda parar a los militares que entren, no hay presidente autonómico que lo pueda hacer", apostilla.

Para refutar su idea, hace referencia a la Ley Orgánica de Defensa Nacional, en concreto, a su artículo 15. "Las fuerzas armadas deben presentarse para asegurar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en riesgo por catástrofe y calamidad, y lo tiene que mandar el Gobierno de España", apunta Mayte Alcaraz.

Es por eso que la colaboradora comenta que "las declaraciones del dirigente de la UME" no le terminan de convencer. "No me las creo", señala.

Además, añade que sus declaraciones podrían tener un trasfondo político. "Creo que estaba animado políticamente porque al Gobierno en esto le conviene decir que el señor Mazón no pidió el Ejército", concluye Mayte Alcaraz.