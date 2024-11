Mientras Carlos Mazón critica el plan de ayuda a las víctimas de la DANA presentado por el Gobierno, su gestión al frente de la Generalitat Valenciana genera cada vez más dudas, principalmente por su tardanza en lanzar la alerta. Según se ha publicado, el presidente regional habría llegado dos horas tarde a la reunión de emergencia del día de la tragedia.

"No sabemos lo que estaba haciendo, pero sí lo que no estaba haciendo, que era cumplir con su deber", señala Wyoming, que en el vídeo sobre estas líneas repasa y desmonta las excusas de Mazón para defender su gestión de la catástrofe y "echar balones fuera".

El presidente de la Generalitat aseguraba que la Confederación Hidrográfica del Júcar desactivó la alerta, pero como apunta el presentador de El Intermedio, la Confederación "nunca desactivó la alerta". Mazón también señalaba a la UME y negaba que tuviera que ser él quien pidiera más efectivos. Sin embargo, según el jefe de la UME, es el director de la emergencia quien tiene que tomar la decisión.

Mazón también apuntaba a Tráfico por no cortar las carreteras nacionales. "La culpa fue de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la UME, de la DGT y probablemente del chachachá", comenta Wyoming, que añade irónico que "el problema no era de Mazón, sino de todos los demás que no han estado a la altura".