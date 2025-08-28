Martín Rodríguez, sobre el ataque a Milei en pleno escándalo de corrupción: "Es su peor momento político"

El periodista argentino Martín Rodríguez analiza la situación política de Javier Milei, después de ser apedreado en un acto electoral y cercado por un escándalo de corrupción que involucra a personas de su máxima confianza.

Javier Milei era apedreado durante un acto electoral en el que esperaba darse un baño de masas, pero al final recibió una lluvia de objetos por parte de los asistentes. Iba acompañado de su hermana, implicada en un presunto caso de corrupción.

Más Vale Tarde lo analiza con el periodista Martín Rodríguez Yebra, que afirma que este "es el peor político para Javier Milei" desde que es presidente.

El motivo, explica, unos audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad y abogado personal de Milei, en los que habla de presuntas mordidas en la compra de medicamentos para la discapacidad, justo cuando el Gobierno está haciendo recortes muy fuertes en este área.

La caravana en la que fue atacado Milei, señala Martín, estaba pasando por "un distrito muy opositor, una zona hostil" y con un operativo de seguridad "realmente improvisado y muy mal organizado".

Si bien el suceso, en opinión del periodista, dio una "señal de debilidad" de Milei, apunta que al menos le sirvió para darse una tregua mediática de unas horas sobre este caso de corrupción.

A pesar de todo, afirma que, según las encuestas, "Milei tiene más apoyo que sus rivales", si bien "ha empezando a horadarse su popularidad entre sectores que lo venían apoyando". Además, comenta que este escándalo está poniendo en relieve la debilidad de su equipo político, así como "poniendo en duda la honorabilidad, que era lo que justificaba el dolor que pedía soportar a la población con sus ajustes".

No obstante, considera que la prueba de fuego serán las convocatorias electorales que afronta en breve, donde "lo que no tiene enfrente es un rival que le gane".