El sándwich de pollo con queso Idiazábal de Carlos Maldonado que puede salvarte el día

Descubre la receta en vídeo de este sándwich con toque Estrella Michelin perfecto para hacer rápido, en casa y con ingredientes de calidad que te hará huir de la comida basura.

Ya tenemos de vuelta al chef más canalla de toda la Guía Michelin. Nuestro querido Carlos Maldonado continúa con su afán de mantener la cocina tradicional y el producto de calidad para ensalzar cada plato, así se trate de un bonito encebollado o de un sándwich, como es el caso.

Recetas tradicionales o cocina moderna, lo cierto es que este sándwich es una combinación perfecta de sabores: la jugosidad del pollo con un toque de barbacoa, el ahumado del queso Idiazábal y la acidez de los pepinillos.

Si se te ha antojado un sándwich pero no sabes salir del típico mixto con jamón y queso... Toma buena nota de esta receta que solo con leerla ¡ya se nos hace la boca agua! y mucho ojo, porque Maldonado te enseña incluso a hacer la salsa que lo acompaña.

Ingredientes

Pan de sándwich.

500 g de alitas de pollo enteras (con hueso).

4 lonchas finas de queso Idiazábal.

4-6 rodajas de pepinillos agridulces.

2 hojas de lechuga (opcional).

1/4 de cebolla picada finamente.

1 diente de ajo picado (o 1/2 cucharadita de ajo en polvo).

2-3 cucharadas de salsa barbacoa.

Un chorrito de vino blanco.

Sal al gusto.

Ingredientes para hacer la salsa

3 cucharadas de mayonesa.

1 cucharada de salsa picante (tipo Sriracha o tu preferida).

1/2 cucharadita de pimentón ahumado.

Preparación en 4 pasos

1. Cocer las alitas: Pon las alitas en una olla y cúbrelas completamente con agua. Añade un puntito de sal. Calienta la olla a fuego alto hasta que el agua hierva, luego baja el fuego y deja que se cocinen a fuego lento durante 35 minutos.

2. Preparar y saltear el pollo: Después de 35 minutos, saca las alitas del agua y déjalas enfriar un poco. Retira la piel y los huesos y desmenuza la carne. En una sartén, pon un poco de aceite y sofríe la cebolla y el ajo picados.

Cuando la cebolla esté pochada, añade la carne de pollo desmenuzada. Agrega el chorrito de vino blanco y cocina un minuto para que se evapore el alcohol. Por último, añade la salsa barbacoa y remueve bien, cocinando a fuego bajo durante unos minutos para que todos los sabores se integren y la carne absorba la salsa.

3. Hacer la salsa del sándwich: En un bol pequeño, mezcla la mayonesa, la salsa picante y el pimentón ahumado hasta que todo esté bien integrado.

4. Montar el sándwich: Tuesta ligeramente el pan. Unta la salsa del sándwich en la parte interior de ambos panes. Coloca una hoja de lechuga sobre la base del pan (si la usas). Pon una capa generosa del pollo con barbacoa. Añade las lonchas de queso Idiazábal sobre el pollo. Distribuye las rodajas de pepinillos sobre el queso. Cierra el sándwich con la otra rebanada de pan.

💡 Consejo del chef: Para que el queso se derrita y los sabores se integren, puedes calentar el sándwich en una sartén a fuego bajo o en una sandwichera durante 1-2 minutos por cada lado.

¡Y listo! Ya puedes disfrutar de este manjar sencillo de elaborar y delicioso de saborear.