Las espectaculares imágenes del rescate a dos personas atrapadas en una explotación ganadera entre llamas

Varios policías tuvieron que atravesar las llamas de un incendio para poder rescatar a dos personas atrapadas en una explotación ganadera en un municipio de Verín (Ourense).

Este jueves, los reyes han realizado varias visitas a las zonas afectadas por los incendios en Galicia. Uno de los lugares que han visitado ha sido la explotación ganadera de un municipio de Verín (Ourense) donde tuvieron que ser rescatadas dos personas que quedaron atrapadas entre las llamas y a las que han podido saludar gracias a la gran labor de varios agentes de la Policía.

Precisamente se han publicado las imágenes del rescate. Un agente fuera de servicio se unió a dos compañeros que ayudan a apagar el fuego en una explotación ganadera. Cuando llegan a la entrada al terreno, se encuentran con un hombre que les alerta que su mujer y el hermano de esta están atrapados en la explotación, a unos 400 metros de allí.

Los agentes, a los que se les unieron varios compañeros más, tuvieron que atravesar las llamas del incendio con sus coches para lograr dar con el lugar donde se encontraban las dos personas atrapadas.

Y, pese al virulento fuego, el angustioso momento y el abundante humo, lograron rescatar con vida a ambos.