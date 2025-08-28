Ahora

La Champions en directo

Sorteo Champions League hoy, en directo: rivales de Real Madrid, Barça, Atleti, Athletic y Villarreal

Sigue en directo en laSexta el sorteo de la liga de la Champions League, donde cada equipo conocerá a sus ocho primeros rivales de la competición.

Champions LeagueChampions LeagueGetty

Los rivales

¡Atención a los rivales! Hay muchos 'cocos' en este sorteo. En el primer bombo aparecen algunos de los favoritos al título: PSG, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea o el Borussia Dortmund.

Pero cuidado con el bombo 2 porque también hay equipos muy serios. Está el Arsenal que sin duda es aspirante al título. También el Bayer Leverkusen, el Benfica, la Atalanta, la Juventus, el Eintracht de Frankfurt o el Brujas.

¡Bienvenidos al sorteo de la Champions!

¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de laSexta del sorteo de la fase de la liga de la Champions League. Vuelve el mejor fútbol del mundo y en esta edición 25/26 habrá más equipos españoles que nunca. Y en esta primera fase, ya saben, saldrán los primeros duelos espectaculares.

¡En unos minutos arranca el sorteo! ¡Vívelo con nosotros en laSexta!

