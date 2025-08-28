Sorteo Champions League hoy, en directo: rivales de Real Madrid, Barça, Atleti, Athletic y Villarreal

Nuevo horario de la final de la Champions La UEFA ha anunciado este jueves una novedad muy importante en la final de la Champions a partir de esta temporada. La final se jugará a las 18 horas y no a las 21h como se hacía hasta ahora. Compartir en X

Los rivales ¡Atención a los rivales! Hay muchos 'cocos' en este sorteo. En el primer bombo aparecen algunos de los favoritos al título: PSG, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea o el Borussia Dortmund. Pero cuidado con el bombo 2 porque también hay equipos muy serios. Está el Arsenal que sin duda es aspirante al título. También el Bayer Leverkusen, el Benfica, la Atalanta, la Juventus, el Eintracht de Frankfurt o el Brujas. Compartir en X

