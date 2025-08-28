La Champions en directo
Sorteo Champions League hoy, en directo: rivales de Real Madrid, Barça, Atleti, Athletic y Villarreal
Sigue en directo en laSexta el sorteo de la liga de la Champions League, donde cada equipo conocerá a sus ocho primeros rivales de la competición.
Nuevo horario de la final de la Champions
La UEFA ha anunciado este jueves una novedad muy importante en la final de la Champions a partir de esta temporada.
La final se jugará a las 18 horas y no a las 21h como se hacía hasta ahora.
Los rivales
¡Atención a los rivales! Hay muchos 'cocos' en este sorteo. En el primer bombo aparecen algunos de los favoritos al título: PSG, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea o el Borussia Dortmund.
Pero cuidado con el bombo 2 porque también hay equipos muy serios. Está el Arsenal que sin duda es aspirante al título. También el Bayer Leverkusen, el Benfica, la Atalanta, la Juventus, el Eintracht de Frankfurt o el Brujas.
El sorteo, a partir de las 18 horas
A partir de las 18 horas comenzará oficialmente el sorteo en la ciudad de Mónaco.
¡Los nervios de la Champions ya están aquí!
Los equipos españoles
Son cinco los equipos españoles que están en esta Champions League 25/26: el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao y el Villarreal.
¡Bienvenidos al sorteo de la Champions!
¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de laSexta del sorteo de la fase de la liga de la Champions League. Vuelve el mejor fútbol del mundo y en esta edición 25/26 habrá más equipos españoles que nunca. Y en esta primera fase, ya saben, saldrán los primeros duelos espectaculares.
¡En unos minutos arranca el sorteo! ¡Vívelo con nosotros en laSexta!