María Lamela la 'lía' cocinando con el chef Carlos Maldonado: "Me estará viendo mi madre y me va a matar"

La presentadora de Más Vale Tarde se ha animado a ayudar al chef Carlos Maldonado en la elaboración de la salsa que acompañaba el plato que ha preparado: un sándwich de pollo con queso Idiazábal.

El chef Carlos Maldonado ha vuelto a Más Vale Tarde con una de sus deliciosas propuestas. En esta ocasión, ha mostrado cómo elaborar una preparación en la que ha convertido un sándwich de pollo en una receta de alta cocina. Y, como pinche, ha contado con María Lamela.

La periodista ha propuesto al cocinero ayudarle a elaborar una de las salsas que lleva el plato. Esta salsa se prepara con mayonesa, salsa picante y pimentón ahumado. El cocinero indica que, en cuanto a la salsa picante, puede ser desde tabasco a Sriracha. Además, también existe la opción de no añadir esa salsa y añadir, por ejemplo, kétchup.

María se ofrece a mezclar todos los ingredientes de la salsa. La presentadora comienza mezclando con una cuchara, pero Carlos le pide que lo haga con una varilla. María deja la cuchara, llena de salsa, sobre la tabla de cortar, algo que, enseguida, 'afea' el chef.

"Uy", se excusa Lamela, y coge la cuchara aunque no sabe dónde dejarla. "No, en la mesa no", le pide Maldonado, y coge él la cuchara. "Soy lo peor", se lamenta la periodista, "me estará viendo mi madre y me va a matar".