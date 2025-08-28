Renfe retira los Avlo de la línea Barcelona-Madrid y ofrecerá solo los servicios con AVE

Los detalles Los trenes de la compañía pública 'low cost' dejarán de cubrir el trayecto entre la capital madrileña y la catalana. No obstante, Renfe asegura que ofrecerá viajes en AVE a precios competitivos.

Renfe ha anunciado que a partir del 8 de septiembre reemplazará los trenes Avlo de la línea Madrid-Barcelona por servicios AVE, manteniendo las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos. Los pasajeros con billetes Avlo para después del 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos trenes AVE, conservando sus condiciones de viaje, y se les reembolsará el coste del complemento de selección de asiento. Esta decisión responde a la retirada de los Avlo S106 y a la adaptación del producto AVE a las necesidades del viajero corporativo, ofreciendo mayor confort y servicios adicionales como cafetería, restauración a bordo y coches en silencio. Además, se potenciarán los servicios Premium y la Sala Executive para mejorar la experiencia del viajero de negocios.

Renfe anunció este jueves que sustituirá a partir del próximo 8 de septiembre la oferta de los Avlo que circulan en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por servicios de AVE, con las mismas frecuencias, los mismos horarios y precios competitivos.

Los clientes que ya hubieran adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios AVE y mantendrán las mismas condiciones de su viaje. Asimismo, en caso de haber adquirido el complemento de selección de asiento en dichos servicios Avlo, este se reintegrará al viajero en su totalidad y sin coste adicional.

Esta reorganización se produce tras la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de dicho corredor. Renfe también ha tenido en cuenta que el producto AVE se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor, ya que supone una mejora en confort gracias a asientos más amplios y un incremento notable de espacio.

Renfe, asimismo, recuperará servicios adicionales muy valorados por los clientes, como la cafetería, la restauración a bordo o el coche en silencio. Del mismo modo, se reforzará la experiencia de viaje con servicios Premium, que incluyen acceso a salas club y otras opciones de restauración.

Para el viajero de negocios, la oferta se completa con la Sala Executive, disponible en todos los trenes, que aporta exclusividad y privacidad en los desplazamientos profesionales.