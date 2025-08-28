Muere un hombre por una explosión en una pirotécnica de Redován (Alicante)

El contexto La víctima, trabajador de la empresa, socio y miembro de la familia propietaria de la misma, estaba manipulando un artefacto cuando ha explotado. Un fuerte estruendo ha alertado a las autoridades que se han desplazado a la localidad, puesto que han relacionado el fuerte ruido con la pirotécnica.

Una persona ha muerto en la explosión en la empresa pirotécnica Ferrández de Redován, Alicante, que se ha producido sobre las 9:36 horas. Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han señalado que los servicios sanitarios también han tenido que atendido a un herido leve, un hombre de 57 años que ha sido trasladado al hospital de la Vega Baja con quemaduras e inhalación de humo.

La víctima, Manuel Ferrández Ruiz, trabajador de la empresa, socio y miembro de la familia propietaria de la misma, estaba manipulando un artefacto pirotécnico cuando explotó, desencadenando un fuego que ha sido estabilizado poco después, según ha informado el Ayuntamiento de Redován.

Los bomberos de los parques de Almoradí y Orihuela, de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios, así como el helicóptero sanitario Alfa 9 se han desplazado hasta el lugar de los hechos, aunque finalmente la víctima ha fallecido en el acto. La empresa nunca había tenido ningún accidente parecido. De hecho, ha recibido muchos premios a lo largo de su trayectoria.

Las autoridades siguen trabajando en la zona, puesto que caseta afectada ha alcanzado "una temperatura muy alta". La alcaldesa ha señalado que la explosión ha sido muy fuerte y se ha oído en todo el municipio y en los colindantes. Aunque en un principio no sabían qué había ocurrido, el estruendo les ha hecho pensar en la pirotécnica y se han desplazado hasta allí.

El ayuntamiento ha destacado que desde el primer momento se han activado todos los recursos de emergencia y trabajan junto a Guardia Civil, Policía Local, Conselleria y servicios sanitarios para atender la situación y esclarecer lo ocurrido. Además, debido al tráfico suceso, el concierto festero programado para esta noche queda suspendido.