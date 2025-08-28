Chris Froome, tetracampeón del Tour de Francia, hospitalizado tras sufrir un accidente

El ciclista británico ha sido trasladado al hospital tras sufrir una dura caída mientras entrenaba en la localidad francesa de Saint-Raphäel.

El cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome, ha sufrido un accidente a última hora de este miércoles 27 de agosto mientras realizaba un entrenamiento en los alrededores del municipio francés de Saint Raphael.

El icono del ciclismo mundial ha sido trasladado al hospital de Toulon donde será operado. Afortunadamente, el veterano corredor de 40 años está consciente. En la cuenta oficial de X del corredor ha anunciado las lesiones que ha sufrido por el accidente.

"Afortunadamente, Chris está estable y no sufrió lesiones en la cabeza, sin embargo, las exploraciones han confirmado un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura en una vértebra lumbar, por lo que será sometido a cirugía esta tarde", ha descrito el comunicado. Tras la intervención actualizarán su estado físico.

El tetracampeón compite desde 2021 con el equipo israelí, Israel-Premier Tech. Froome es una de las grandes leyendas del ciclismo en ruta de la última década, sin embargo, no está pasando una buena época a nivel de éxitos. Su última gran conquista fue el Giro de Italia de 2018.

Un año después, sufrió una durísima caída en la que se fracturó el fémur, un codo y varias costillas. Se trató de un accidente que marcó un antes y un después de la trayectoria deportiva del corredor.