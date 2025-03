Marina Valdés acompaña a Iñaki López en su clase de cocina: "Pero si yo había venido a hablar de Mazón"

El chef Carlos Maldonado visita Más Vale Tarde para enseñar cómo preparar unas deliciosas torrijas. La semana pasada Cristina Pardo se enfrentó a la sección junto a Javier Bastida pero, en esta ocasión, debido a que Iñaki López está solo al frente del programa, ha contado con una nueva compañera de fogones: Marina Valdés.

Maldonado ha preguntado a López si Marina sabe cocinar. "Pues no", responde él, "evidentemente he buscado a alguien a la altura de este tu presentador". La reportera se ha sorprendido ante el ofrecimiento de Iñaki. "Pero que yo había venido a hablar de Mazón", comenta Valdés, "¿estás seguro de que no te estás liando con la escaleta o algo?".

La reportera avisa al presentador: "Te está saliendo regular el cambio". Además, confiesa que no sabe "ni hacer un huevo frito". El chef la tranquiliza ya que, como explica, la receta es muy fácil y sencilla.