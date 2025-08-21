Newsom, el trol de Trump: el estilo en redes del gobernador demócrata de California que levanta ampollas entre los MAGA

El contexto El republicano ha hecho suyas las redes sociales con memes, vídeos virales y textos completos en mayúsculas. El demócrata ha equilibrado la balanza, entrando en el juego de Trump y viendo cómo, por ello, está creciendo su popularidad.

Donald Trump ha dominado las redes sociales con un estilo provocador, utilizando memes, insultos y mensajes en mayúsculas para captar la atención. Sin embargo, Gavin Newsom, gobernador de California, ha adoptado este enfoque, ganándose el apodo de "el trol de Trump". Newsom ha confrontado al presidente en temas como los incendios en Los Ángeles, usando un estilo similar para parodiar a Trump, afirmando que "la frontera más grande que ha construido él es su marca de bronceado". Esta estrategia ha incrementado su popularidad entre los demócratas, aunque genera críticas por imitar tácticas que considera cuestionables.

Porque las redes han sido el paraíso de Trump. Una de sus grandes armas, con un patrón claro en el que los demócratas no habían entrado... hasta ahora. Con Newsom. Con alguien que ya se las ha tenido con el presidente por los incendios de Los Ángeles y por todo lo que ha pasado en California. Porque el republicano tiene señalado a dicho Estado.

Él, mientras, está igualando el estilo Trump para parodiar al presidente de Estados Unidos. "La frontera más grande que ha construido él es su marca de bronceado", ha compartido en sus redes.

Mientras, sus seguidores lo jalean y ya ven en él el adalid de los demócratas. En MAGA ya se han fijado en él, y sus discursos han calado en el movimiento.

"Tienes que parar de decir esas cosas en Twitter. Si fuera su mujer le diría que le hace parecer un idiota", ha dicho Dana Perino, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca.

Newsom, por su parte, no entiende. No comprende que le critiquen cuando hace lo que lleva años haciendo Trump.

Mientras, su estrategia ha hecho que su popularidad se haya disparado... aunque con un método quizá cuestionado por algunos y algunas.