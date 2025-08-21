Ahora

Cómo preparar una salmuera

La sencilla técnica de Carlos Maldonado para "mimar al máximo" el sabor del bonito: "Alarga el bocado"

Carlos Maldonado muestra cómo realizar una sencilla técnica que permite hidratar el pescado y conseguir que esté más jugoso y además con el punto de sal homogéneo. La explicación, en este vídeo.

Carlos Maldonado muestra cómo realizar una sencilla técnica que permite hidratar el pescado y conseguir que esté más jugoso y además con el punto de sal homogéneo. La explicación, en este vídeo.

Esta semana, Carlos Maldonado propone un auténtico recetón: bonito encebollado, un plato sano donde el protagonista es el bonito, un productazo que, además, es de temporada.

Antes de cocinarlo, el chef con estrella Michelin por su restaurante 'Raíces' muestra en este vídeo cómo "mimarlo al máximo posible".

Para ello, sumergiremos el bonito en un litro de agua con 100 gramos de sal, preparando así una salmuera en la que el pescado permanecerá unos 15 minutos.

Con esta técnica, se hidrata la carne del pescado y el punto de sal es homogéneo, proporcionando así más humedad, melosidad y untuosidad, en definitiva "alarga el bocado".

Las 6 de laSexta

  1. El PP llama "pirómana" a la directora de Protección Civil y ella responde: "Los que no aportan, que se aparten"
  2. Incendios en España hoy, en directo | España, en llamas: el viento complica la extinción del incendio de Jarilla (Cáceres) y de varios focos activos en el norte
  3. Trump desafía a Putin e insta a Ucrania a golpear a Rusia: "Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor"
  4. Bombardeos a cada hora en la Ciudad de Gaza mientras Israel prepara la invasión
  5. Tragsa e Ineco pagaron casi 44.000 euros a Jéssica, exnovia de Ábalos, aunque no iba a trabajar
  6. Un hombre es detenido en Los Palacios (Sevilla) tras haber provocado un incendio en un bar porque no tenían mayonesa