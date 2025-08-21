Cómo preparar una salmuera
La sencilla técnica de Carlos Maldonado para "mimar al máximo" el sabor del bonito: "Alarga el bocado"
Carlos Maldonado muestra cómo realizar una sencilla técnica que permite hidratar el pescado y conseguir que esté más jugoso y además con el punto de sal homogéneo. La explicación, en este vídeo.
Esta semana, Carlos Maldonado propone un auténtico recetón: bonito encebollado, un plato sano donde el protagonista es el bonito, un productazo que, además, es de temporada.
Antes de cocinarlo, el chef con estrella Michelin por su restaurante 'Raíces' muestra en este vídeo cómo "mimarlo al máximo posible".
Para ello, sumergiremos el bonito en un litro de agua con 100 gramos de sal, preparando así una salmuera en la que el pescado permanecerá unos 15 minutos.
Con esta técnica, se hidrata la carne del pescado y el punto de sal es homogéneo, proporcionando así más humedad, melosidad y untuosidad, en definitiva "alarga el bocado".