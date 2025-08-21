El divertido ‘dardo’ de Marina Valdés a María Lamela: “A ver si te ganas el sueldo, que solo estás merendando”

El chef Carlos Maldonado ha preparado bonito encebollado y María Lamela no ha dudado en llevar una ración de este plato para que lo prueben sus compañeros.

María Lamela ha sido la encargada de acompañar al chef Carlos Maldonado mientras este elaboraba un delicioso bonito encebollado. La periodista ha tenido el privilegio de ser la primera en degustar el exquisito plato aunque, después, ha acercado la elaboración a sus compañero para que también la probaran.

"Compartir es vivir", afirma la presentadora, antes de llevar el plato hacia la mesa en la que esperan los colaboradores de Más Vale Tarde. "A ver, traga, que te tendrás que ganar el suelo", le dice Marina Valdés a su compañera.

"Anda que has traído cubierto", le reprocha Gonzalo Miró a Lamela. "Si quieres te traigo el tapete", responde la periodista al dardo de su compañero. "Hay recortes para todo, tampoco hay cubiertos", añade Marina.

"Lo que os habéis ahorrado hoy en peluquería no os lo habéis gastado en cubierto, eso seguro", comenta Miró, provocando las risas de sus compañeros. "Pues mira, te has quedado sin merendar", responde María. "Vamos a cosas serias, a ver si tú te ganas el suelo que solo estás merendando", le 'reprocha' Marina a su compañera.