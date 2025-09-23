María Estévez desvela el primer invitado de Kimmel en su regreso: "Que lleve a Gavin Newsom es una declaración de intenciones"

El late night vuelve este martes y lo hace con el gobernador de California, demócrata y, además, "enemigo declarado de Trump". Dos canales locales, de perfil conservador, han decidido no emitir el programa de Kimmel.

Este martes vuelve Jimmy Kimmel. Tras las críticas recibidas y las pérdidas millonarias, Disney anunciaba este lunes que había llegado a un acuerdo con el presentador y que su programa volvería a grabarse. Además, ya se conoce quién será el primer invitado de Kimmel. Como desvela María Estévez, será Gavin Newsom, gobernador de California.

"Adiós, un demócrata y de los peligrosos, menudo rojazo", comenta Iñaki López Y añade, irónico: "La extrema izquierda se va a poner las botas atacando a Donald Trump". El presentador de Más Vale Tarde expone que algunos canales que emitían el programa han decidido no emitirlo.

Estévez explica que Nexstar y Sinclair, dos cadenas locales, "tienen un perfil mucho más conservador han decidido no emitir el programa de Jimmy Kimmel durante ese intervalo y han instado a las personas que lo ven que se vayan a la plataforma de Disney o a Youtube".

Sobre si existe el riesgo de que el presentador pueda caer en la autocensura, la corresponsal indica que Kimmel "no tiene nada que perder" aunque "nunca ha sido demasiado incisivo". "Al contrario, creo que Stephen Colbert o Jon Stewart lo son muchísimo más", añade.

La corresponsal expone que el hecho de contar con el gobernador de California como invitado "es una declaración de intenciones porque es un enemigo declarado de Donald Trump".