María Estévez analiza el casi billonario bonus salarial de Elon Musk: "Marca un nuevo capítulo en Tesla"

Elon Musk volvió a sorprender al mundo este jueves, cuando se anunció que la junta de accionistas de Tesla le ha aprobado un bonus salarial de casi un billón de euros, el más alto de la historia. Se trata de un paquete salarial a diez años de 878.000 millones de dólares que tiene como objetivo mantenerle "motivado y concentrado en cumplir con los objetivos de la compañía".

La corresponsal de Más Vale Tarde en Los Ángeles ha valorado la noticia y ha explicado que la medida "pone de relieve la apuesta por la IA de Tesla, que va a empezar a fabricar un chip".

Estévez también ha explicado que cuando Musk empezó a trabajar con Trump hubo dudas en la compañía, por lo que el bonus "refuerza el poder de Elon Musk y su vuelta". "Como dijo él, marca un nuevo capítulo en el libro de Tesla", ha añadido la periodista.

Preguntada por el estilo de vida de Musk, que es la persona más rica del mundo, Estévez ha contado que no se sabe mucho, ya que es una persona "muy misteriosa".

"Vivía en Los Ángeles, luego se enfadó con el gobernador Gavin Newsom y se fue a Texas. Nunca se sabe dónde está, no se sabe cuántos hijos tiene… Es una persona muy misteriosa y secreta por motivos de seguridad", ha contado.

