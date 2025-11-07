Feijóo anuncia una propuesta para las pensiones y el Gobierno le recuerda que "ya existe": "¡A quién pretenden engañar!"

Los detalles Desde Moncloa recuerdan que el PP votó en contra de esta propuesta, señalando que el Gobierno de Sánchez garantizó que los pensionistas mantuvieran su poder adquisitivo por ley.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una Proposición de Ley para asegurar la actualización de las pensiones en 2026, incluso con una prórroga presupuestaria. Sin embargo, desde el Gobierno recuerdan que esta medida ya existe y critican al PP por haber votado en contra de ella anteriormente. La ministra María Jesús Montero ha destacado que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien garantizó por ley la revalorización de las pensiones según el IPC, revocando la reforma de Mariano Rajoy que limitaba el incremento al 0,25%. Desde Moncloa recalcan que las pensiones han subido un 26,6% durante el mandato de Sánchez.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026 aunque haya una prórroga presupuestaria. El único problema de esta iniciativa es que ya existe, tal y como le han recordado desde el Gobierno.

"Les anuncio que presentaremos otra iniciativa para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026 aunque sigamos durante la prórroga presupuestaria", destacaba el líder del PP.

Unas palabras a las que rápidamente reaccionaban desde el Ejecutivo recordándole que, precisamente, fueron los 'populares' los que votaron en contra de esta propuesta. "Ha sido este Gobierno quien ha asegurado por ley que las pensiones se actualicen al IPC y fue el PP quien voto en contra de subir las pensiones en enero de este mismo año ¡A quién pretenden engañar!", ha escrito la ministra María Jesús Montero en sus redes sociales.

"Los únicos que ponen en peligro las pensiones, tanto cuando gobiernan como cuando están en la oposición, son el Partido Popular", trasladan fuentes de Moncloa, después de que Feijóo alertase de la inestabilidad del Gobierno, que no podrá aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado en 2026, tras la ruptura anunciada por Junts.

De esta forma, desde Moncloa han recalcado que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien garantizó que los pensionistas mantuvieran su poder adquisitivo por ley, en el año 2021, con la revalorización de las pensiones conforme a la subida del IPC. Una ley que tumbaba la anterior reforma de pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) que limitaba la subida anual al 0,25%.

En el PSOE consideran que los 'populares' deben tener "mala conciencia" por haber tumbado el real decreto ley que para revalorizar las pagas de los pensionistas este año 2025 "creando una gran inseguridad entre ellos".

El PSOE señala que las pensiones han subido un 26,6% desde que están en el Gobierno

Desde que Sánchez está en La Moncloa, recalcan en el Gobierno, las pensiones han subido un 26,6%, es decir "270 euros al mes en seis años, frente a los 19 euros al mes que habrían subido con el PP".

En esa misma línea, hacen hincapié en que el mandato legal de la revalorización de las pensiones "debe reflejarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o alternativamente en un real decreto-ley". Por tanto, restan validez a la propuesta lanzada por Feijóo al considerar que "ya existe".

