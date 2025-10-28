De Tesla a X y ahora Grokipedia: Elon Musk lanza un proyecto para "corregir" a Wikipedia

La otra cara El magnate dice que Grokipedia corrige el "sesgo ideológico" de Wikipedia, pero en realidad borra hechos incómodos, maquilla polémicas, ensalza a aliados ultraderechistas y convierte la inteligencia artificial en un altavoz de su propia versión de la historia.

Elon Musk no se cansa de jugar a ser el dueño de todo. Dueño de Tesla, de X (antes Twitter) y ahora… también de la verdad. El multimillonario ha lanzado su propia enciclopedia digital, llamada Grokipedia, que según él llega para "corregir el sesgo izquierdista" de Wikipedia.

Pero basta una búsqueda rápida para entender de qué va realmente el invento: reescribir la historia a su gusto.

Hemos hecho la prueba con un caso claro: George Floyd. Wikipedia dice, sin rodeos, que fue asesinado por un policía blanco, un hecho que desató protestas mundiales contra el racismo y la brutalidad policial.

En la enciclopedia de Musk, en cambio, lo primero que aparece es que Floyd era un criminal. Y en las más de 7.500 palabras del artículo no se menciona ni una sola vez la violencia policial que acabó con su vida.

Y no, no es un error aislado. Grokipedia también asegura —de forma completamente falsa— que la pornografía agravó la epidemia del sida, o que las redes sociales fomentan la transexualidad.

Datos manipulados, sesgos ideológicos y un estilo de redacción que suena más a tertulia conspiranoica que a enciclopedia.

Eso sí, cuando toca hablar del propio Musk, la cosa cambia. Mucho. Su biografía ocupa más de 11.000 palabras y ni una sola hace referencia a su polémico saludo nazi en la fiesta inaugural del segundo mandato de Trump, ni a su apoyo declarado a líderes ultraderechistas. Todo eso, convenientemente borrado.

Tampoco hay rastro de las polémicas que afectan a sus amigos políticos. Por ejemplo, el ultraderechista británico Tommy Robinson, condenado por delitos violentos y por incitar al odio contra musulmanes, aparece en Grokipedia como un "activista patriótico".

¿Y si buscamos "genocidio en Gaza"? Lo que aparece es una breve entrada titulada "acusaciones palestinas", sin contexto, sin datos, sin imágenes. Mientras tanto, Wikipedia incluye fotos, cifras, fuentes y testimonios sobre la ofensiva israelí.

Musk asegura que su enciclopedia está hecha para "combatir el sesgo ideológico". Pero lo que parece, más bien, es una plataforma ideológica hecha a su medida, donde la inteligencia artificial de Grok decide qué contar y qué esconder.

Wikipedia, con todos sus defectos, es abierta, transparente y verificable. Grokipedia, en cambio, es opaca, parcial y programada para blanquear. Una enciclopedia en la que los hechos se reescriben con el mismo filtro con el que Musk maneja su red social: el suyo.

