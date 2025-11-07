Cristina Pardo recluta a Edu Galán para probar el romesco: "Es raro estar con alguien tan fino, Iñaki habría metido la cabeza"

Iñaki López no ha presentado hoy Más Vale Tarde junto a Cristina Pardo, por ello no va a tener la oportunidad de probar el delicioso plato que comparte Luis Calero. El reportero ha visitado Tarragona.

Luis Calero ha visitado Tarragona en su sección 'Un país para viajárselo' y, en esta ocasión, ha disfrutado de un producto muy típico en la zona: la salsa romesco. Para ello ha ido hasta la marisquería L'Ancora del Serrallo donde Gerard Pardo le ha explicado cómo se elabora.

Gerard explica que era una salsa que elaboraban los pescadores y, debido a que en los barcos no había neveras, se hacía con ingredientes secos. Para prepararla utilizan pimiento choricero, ajo crudo, tomate, almendras, avellanas y pan. Calero prueba la salsa acompañando a una cazuela de rape con cigalas y gambas. "Está exquisito", afirma, después de probarlo, "es la octava maravilla".

Como es habitual, Calero ha llevado una buena muestra del producto que ha probado para que también lo degusten en Más Vale Tarde. Ante la ausencia de Iñaki López, Cristina Pardo ha 'reclutado' a Edu Galán para que, junto a ella, disfrute de esa deliciosa cazuela.

"Esto sin Iñaki es horroroso", se lamenta Cristina, ante el tamaño de la fuente. "Es extraordinario, pero es una combinación rarísima para un asturiano", afirma el escritor, cuando ve el plato. Pardo, ante sus palabras, afirma: "Se me hace rarísimo estar con alguien tan fino ante una fuente de este tamaño, Iñaki habría metido ya la cabeza dentro".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.