Los accionistas de Tesla aprueban entregar casi 1.000 millones de dólares a Musk para que se centre en la compañía

Elon Musk es todavía (si cabe) más rico después de que la junta de accionistas de Tesla hayan aprobado el paquete salarial de 878 millones de dólares que le pagarán durante la próxima década para mantenerle "motivado y concentrado en cumplir con los objetivos de la compañía".

El pasado septiembre, la empresa anunció que ofrecería a su CEO un bono para que renunciara a sus esfuerzos políticos y se centrara en seguir haciendo progresar a la empresa tecnológica. Ahora bien, el pago de todos esos millones está condicionado a una serie de requisitos que tiene que cumplir para conseguir éxitos en la compañía.

Como explicó la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, el bonus consiste en un plan de 12 tramos de acciones que solo se le entregarán si la compañía cumple una serie de requisitos durante la próxima década. Entre ellos se encuentra la venta de 20 millones de vehículos, la puesta en marcha de un millón de robotaxis, la venta de un millón de robots y la obtención de hasta 400 mil millones de dólares en beneficios operativos.

Y no solo eso, sino que Musk también tendrá que se capaz de aumentar, paralelamente, el valor de las acciones de la compañía si quiere recibir todo el dinero. Para ello, las acciones de Tesla tendrán que aumentar en 10 años del 1,5 millones de dólares que vale actualmente hasta los 8,5 millones que se han fijado.

Según los analistas citados por la agencia Reuters, la votación resulta positiva para las acciones de Tesla, cuya valoración depende de la visión de Musk de lograr que los vehículos se conduzcan solos, expandir los robotaxis por todo Estados Unidos y vender robots humanoides como el multimillonario lleva años planeando.

Por otro lado, la victoria del magnate era esperada ya que se le permitió ejercer la totalidad de sus derechos de voto correspondientes a su participación, aproximadamente el 15%, y también desde el consejo de administración se advirtió de la posibilidad de que renunciara a su cargo si no se aprobaba el plan de pago.