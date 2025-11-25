Opinión
Carmen Morodo, sobre Mazón y Vilaplana: "Los valencianos se estaban ahogando, pero era más importante lo que tenían entre manos"
"No me importa que estuvieron haciendo el tiempo que pasaron juntos, no voy a entrar ahí, pero lo que es evidente es que quedaron a comer y que hasta las ocho de la noche ellos pasaron toda la tarde juntos", señala la periodista.
Esta tarde se ha podido conocer que Maribel Vilaplana habría llevado a Carlos Mazón en coche al Palau tras su comida en El Ventorro. Según avanza el medio 'Levante' la periodista lo acompañó hasta una calle cercana al edificio.
"Nos han estado mintiendo todo el tiempo y además han estado compinchados los dos en esta mentira que han estado sosteniendo", comenta Carmen Morodo tras conocer la última hora sobre el presidente de la Comunidad Valenciana.
"No me importa que estuvieron haciendo el tiempo que pasaron juntos, no voy a entrar ahí, pero lo que es evidente es que quedaron a comer y que hasta las ocho de la noche ellos pasaron toda la tarde juntos. Esa tarde que pasaron juntos, los valencianos se estaban ahogando, pero era más importante lo que tenían entre manos", critica la periodista.
Asimismo, Morodo señala que no solo Mazón y Vilaplana han estado mintiendo a los valencianos: "Los que rodean al presidente de la Generalitat también nos han mentido sobre lo que estaba haciendo el señor Mazón".
