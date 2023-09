Adela González habla en Más Vale Tarde sobre la entrevista que le han hecho para Más Vale Sábado a Nano, el joven que se ha vuelto viral esta semana por contar que tenía dos trabajos para sacar adelante a su familia. "Pasamos un día entero con él", descubre la presentadora, que ha conocido a su familia y ha entrado en su casa, pero que también ha podido hablar con su madre para conocer de primera mano cómo es su situación actual.

"Yo no trabajo", explica en esta entrevista, en la que reconoce que tuvo "malas experiencias" en su último trabajo y por eso la echaron: "No fue por trabajar mal, sino porque el jefe de cocina quería que le mandara fotos íntimas. Como no lo hice me echaron".

