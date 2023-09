¿Le contamos toda la verdad al médico? Más Vale Sábado ha conectado en directo con el doctor Ignacio Balboa y ha explicado cómo detecta que le están mintiendo: "Hay un dato relevante y es cuando existe una distancia entre lo que se dice y lo que está haciendo". Además, le ayuda que el paciente vaya acompañado.

Además, en este vídeo, ha recordado el caso de un paciente que le intentó colar una mentira muy "gorda" cuando él se dedicaba a la cardiología, concretamente a las enfermedades de corazón: "Una persona que tenía una enfermedad cardiaca no muy grave, pero avanzada, y que pesaba unas cuantas arrobas de más me decía siempre que era capaz de correr 10 kilómetros sin cansarse y que eso que tenía era del metabolismo, no de lo que comía".

Un caso ante el que Boris Izaguirre y Adela González no pueden evitar reír: "Yo me pido el metabolismo también", comentaba la presentadora.