Juan Rubiales fue durante años el jefe del gabinete de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Ahora, en varias entrevistas concedidas a diferentes medios, el tío de Luis Rubiales ha cargado contra su sobrino, definiéndolo como una persona "machista, arrogante y soberbia".

"Tenía claro que tarde o temprano iba a caer", ha reconocido. Juan Rubiales ha destacado que su sobrino es una persona "con una autoestima muy elevada sin capacidad de diálogo o negociación". De esta forma, ha asegurado que "necesita ayuda psicológica y reeducación social en su relación con las mujeres".

En cuanto a Jenni Hermoso, el periodista ha indicado que está seguro de que "sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista".

Por otro lado, considera que, como presidente de la RFEF, Luis Rubiales "no ha dado la talla" y critica que no haya presentado su dimisión. "Ha sido derrotado por su soberbia. No tiene la suficiente humildad para irse con dignidad".