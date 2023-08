Hasta el pasado sábado, Luis Rubiales presidía la Real Federación Española de Fútbol y lo hacía desde el 17 de mayo de 2018, que tomó el relevo de Ángel Villar. Tan solo una semana después, empezaron las polémicas y durante estos cinco años, los "escándalos" no han parado de sucederse.

El último, y por el que ha sido cesado de sus funciones por la FIFA, elbeso sin consentimiento que le dio a la jugadora Jennifer Hermoso después de ganar el mundial de fútbol femenino, en Australia. Así lo cuenta la periodista de laSexta Alba Blanco en Al Rojo Vivo.

1. Cesión de Lopetegui

Rubiales sólo llevaba una semana al frente como máximo dirigente de la RFEF cuando cesó al entonces seleccionador nacional, Julen Lopetegui, a solo 48 horas del debut de España en el Mundial de Rusia.

2. Viaje privado con una mujer en 2018 que justificó como "viaje de trabajo"

Está ahora mismo en investigación. El Confidencial publicó un viaje que realizó Rubiales en otoño de 2018 con una mujer, pagado, presuntamente, con dinero de la RFEF. "El lo justificó como un viaje de trabajo en busca de ingresos para la federación", explica Blanco.

3. La Supercopa de Arabia Saudí

La misma jueza trata de esclarecer ahora si Rubiales pactó con la empresa de Piqué una comisión de 24 millones por llevar la Supercopa a Arabia Saudí. En el video podemos ver más detalles sobre esto.

4. El 'buzón de los deseos'

También, y otra de las polémicas en las que se ve envuelto el expresidente, son (o eran) sus "habituales conversaciones en las que actuaba como una especie de buzón de los deseos con los jugadores de fútbol", como la que mostramos en el video con Sergio Ramos, sobre las primas del mundial de 2018. También desvelada en su momento por El Confidencial.

5. Grabaciones clandestinas a cargos del Gobierno de Pedro Sánchez

Grabaciones que él mismo grabó y en las que se mostró como victima, argumentando que le habían robado información del móvil. Como confesó en abril de 2022, "soy un poco diferente al resto, no bebo alcohol, no fumo, pero no puedo garantizar que el día de mañana no me vayan a meter un saco de cocaína en el maletero".

6. Fiestas privadas

Y muy sonadas son las fiestas privadas que realizaba Rubiales como la del chalet de Salobreña con una decena de mujeres y financiada presuntamente con dinero de la RFEF, que declaró en 2020 su tío Juan Rubiales, exdirector del Gabinete del presidente de la RFEF.