Loreto Ochando, sobre los propagadores de bulos de la DANA: "No sabéis cómo calan allí; esta gente me da ganas de vomitar"

Jokin Castellón visita el plató de Más Vale Tarde para adelantar algunos de los contenidos de esta noche en 'Conspiranoicos', donde un día más desmontarán a los propagadores de bulos de la DANA. En esta ocasión, las teorías conspirativas apuntan hacia que la catástrofe es en realidad un atentado orquestado por el Gobierno o que se está ocultando el verdadero número de muertos y desaparecidos.

"Es cuestionar los datos, las instituciones y generar caos, desinformación e intoxicar", comenta Jokin en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que detrás de los bulos "hay mucho dinero moviéndose".

Loreto Ochando añade que, además, se genera mucho "dolor gratuito" a las víctimas. "Yo que vengo de allí, no sabéis cómo calan este tipo de bulos", explica la periodista, que afirma que "220 muertos es una barbaridad en 2024". "No tengo palabras para el desprecio y las ganas de vomitar que me da esta gente", sentencia.