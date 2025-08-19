"Igual el despilfarro es su sueldo": Paco Castañares responde al consejero que puso en duda la prevención contra incendios

Paco Castañares, exresponsable de Medio Ambiente en Extremadura y agente forestal, valora en este vídeo las trabas burocráticas en la prevención de incendios y el pacto de Estado propuesto por Sánchez.

Paco Castañares, que fue director general de Medio Ambiente en Extremadura y agente forestal, analiza en Más Vale Tarde la trágica situación en España por los incendios forestales.

El experto valora en este vídeo las declaraciones en 2018 del consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que catalogaba de "despilfarro" la prevención contra incendios. "Igual el despilfarro es el sueldo público de ese señor", responde Castañares en el vídeo sobre estas líneas.

Castañares recuerda que en su época como responsable de Medio Ambiente en Extremadura, "pelearon" por traer las competencias medioambientales a las comunidades autónomas "para tener la administración de los problemas más cerca de los administrados, no para inventarnos una burocracia igual o peor que la del Estado".

Como ejemplo, señala las evaluaciones de impacto ambiental en zonas rurales "que nos tiene que resolver un señor que vive en Madrid o en Mérida que no tiene ni puñetera idea de campo".

Respecto al pacto de Estado propuesto por Pedro Sánchez, Castañares afirma que pensaba que estaría enfocado en luchar contra los incendios forestales, como él mismo había reclamado días antes, no frente al cambio climático, que según él "no tiene que ver nada con esto, aunque sin duda influye".