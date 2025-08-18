Pedro Rodríguez: "Lo que vemos es una perfecta ilustración de la incompetencia y la corrupción de la Administración Trump"

Este lunes, Donald Trump se ha reunido con varios líderes europeos, entre ellos Volodímir Zelenski. Para Rodríguez, esta reunión debería ser "el final de un proceso negociador".

Donald Trump ha recibido a Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, pocos días después de su reunión con Vladímir Putin en Alaska. El líder ucraniano ha acudido a estar reunión con otros líderes europeos, como Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron o Friedrich Merz.

Para Pedro Rodríguez, la reunión con estos líderes europeos "una perfecta ilustración de la incompetencia y la corrupción que caracterizan a la administración Trump". El profesor de Relaciones Internacionales considera que eventos como esta reunión en el despacho oval, o la pasada cumbre en Alaska, "tendrían que ser el final de un proceso negociador".

"No un 'a ver qué pasa' o que Trump sea el correveidile de Putin ante Zelenski", añade. Rodríguez, además, destaca la decoración escogida por el mandatario estadounidense. "Vemos una maqueta del Air Force One que es un avión de 400 millones de dólares que le ha regalado personalmente Catar a Trump", indica.

Rodríguez añade que detrás de Trump también se puede ver un busto de Winston Churchill, "el líder de 'never surrender', es decir, 'nunca rendirse'". "Parece inspirar ahora al líder de 'siempre rendirse'", concluye.