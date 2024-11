Jokin Castellón ha respondido con contundencia al bulo sobre Soros. Al bulo difundido en redes por, como afirma el presentador de Conspiranoicos, "el condenado Guillermo Rocafort". En el tuit, le acusan de estar al servicio del ya mencionado consorcio y de ser un agente de la desinformación, además de sembrar la duda sobre si evade impuestos.

Así contestó Castellón al bulo de Rocafort: "Para que vean que estos mentirosos no tienen ni idea de lo que hablan. El consorcio ni paga ni le pago. Ni tengo acciones. Nada. Es un club. Esto es como decir que por apuntarme a la piscina recibo dinero porque soy miembro. Cero. Nada. Es ridículo".

"Esto es un trabajo colaborativo... ahora habrá que explicar a Rocafort qué es colaborativo. Hemos ganado el Pullitzer, el premio de la prensa. Con trabajitos como él los llama como los Papeles de Panamá, los de Pandora... Desvelando quiénes no pagan los impuestos que hay que pagar", insistió.

"Lo que pinta muy mal es la tontería"

Y luego respondió sobre esa "información comprometedora" que Rocafort iba a desvelar: "Va a defraudar. Cuando lo publica, miente. Dice, '¿evade impuestos el presentador de Conspiranoicos?', 'Hola, ¿cuánto cobras de Soros'? 'Deberías aclarar tu situación con Hacienda porque pinta muy mal".

"Lo que pinta muy mal es la tontería. Rocafort, no hay dinero. No se cobra, nada. Si entras te dice la web que no paga y hay 400 periodistas que te lo pueden corroborar. Periodistas del New York Times, de la BBC, de The Guardian, de Le Monde... El tuit lo único que confirma es el ridículo que hace Rocafort", concluyó.

.