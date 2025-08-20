El concejal de Medio Ambiente de Quiroga, Lugo, relata los angustiosos días que viven por el fuego: "Esperaremos a que se apague"

Luis Manuel Arias ha confesado que espera que poco a poco la situación vaya mejorando tras haber vivido unos "días dramáticos". "Esperamos poder hacer vida normal porque son muchos días y estamos cansados".

Luis Manuel Arias, concejal de Medio Ambiente de Quiroga, Lugo, ha confesado que la situación comienza a mejorar en la zona tras haber vivido unos días "dramáticos" por los incendios forestales. "Lo favorable sería que lloviera, pero no hay previsiones", ha lamentado.

De esta forma, ha explicado que lo que queda es esperar para que "se apague" y poder volver poco a poco a hacer vida normal. "Son muchos días y estamos cansados", ha confesado.

El concejal de Medio Ambiente ha explicado que han vivido momentos muy tensos intentando ayudar a los vecinos. Un momento que ha aprovechado para dar las gracias a todos los voluntarios que han ayudado y al trabajo de los bomberos.

"Es increíble. Es una oleada de solidaridad", ha señalado, destacando que al lugar se ha acercado gente de otras zonas como del País Vasco o de Vigo para intentar ayudar.