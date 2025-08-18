Ahora

Encuentro entre Trump y Zelenski

Garat, sobre Trump: "Quiere pasar a la historia con el acuerdo de paz en Ucrania y eso le lleva a ceder más de lo que debería"

Juan Rodríguez Garat analiza en este vídeo qué se espera del encuentro entre Trump y Zelenski y asegura que el presidente de EEUU "no está representando los intereses de EEUU ni Ucrania, sino los suyos propios".

Hoy Donald Trump recibía a Volodímir Zelenski para abordar la paz en Ucrania tras su encuentro de este fin de semana con Vladimir Putin.

Juan Rodríguez Garat, almirante de flota retirado, adelantaba que el líder ucraniano se encontraría un Trump "más cercano" que el de su tenso último encuentro, sobre todo tras las críticas recibidas después de su reunión con Putin.

Para Garat, la prioridad de Trump en este asunto es "pasar a la historia después de haber conseguido ese acuerdo de paz", lo que "le lleva a ceder mucho más de lo que debería".

"En estas negociaciones Trump no está representando a Ucrania, ni la voz del mundo libre, ni los intereses de Estados Unidos, sino los suyos propios y eso es lo que le hace cambiar de postura con tanta facilidad", sentencia.

