Como todos los veranos, se mantiene el clásico de los 100 metros lisos para plantar la sombrilla en primera línea de playa. María Lamela comparte en el vídeo sobre estas líneas imágenes de personas lanzándose a la playa para coger el mejor sitio incluso de madrugada.

En las piscinas de los hoteles también se repiten escenas parecidas, hasta el punto de que algunos medios británicos, como The Mirror, se pregunten cómo puede haber carreras a primera hora de la mañana para cazar la mejor tumbona.

"A mi lo que me alucina es levantarse a las ocho de la mañana por voluntad propia", comenta Loreto Ochando, que asegura que este tipo de imágenes "me cabrean, y ahora que he vuelto a trabajar, más". "Si el concepto de vacaciones es levantarme a las ocho de la mañana para poner una toalla, me quedo en Madrid", apunta Juan Manuel Medina.