Sin localizar el hombre que sembró el caos en Vigo con un machete por el ruido de un bar

El individuo irrumpió de madrugada en un establecimiento hostelero de la calle Martínez Garrido armado con un machete y huyó antes de que la Policía pudiera localizarlo.

Más Vale Tarde muestra los momentos de tensión vividos la madrugada del pasado sábado en Vigo, cuando un hombre apareció con un machete en un establecimiento hostelero de la calle Martínez Garrido.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, se escuchan gritos e insultos mientras el individuo se aleja por las calles de la zona. Un testigo asegura que una persona habría resultado herida con un corte en la mano.

Varias patrullas de Policía llegaron al lugar y comenzaron la búsqueda del hombre, que continuaba armado y se movía por las calles mientras aumentaba la tensión entre los vecinos. Finalmente, consiguió escapar y, por el momento, no ha sido localizado. "Esto ha sido por el ruido, le molestaba el ruido del bar, es una persona que debe de vivir cerca de allí", detalla el periodista Leo Álvarez.

Por su parte, Beatriz de Vicente apunta a las consecuencias legales que podría tener lo ocurrido: "Los ruidos te pueden alterar mucho, pero se ha metido en un lío si le detienen con esa actitud amenazante".

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