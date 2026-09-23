Beatriz de Vicente señala que los espráis de gas pimienta "son armas": "No se puede entrar al Congreso con uno"

La abogada indica que es un arma de venta legal, según establece el artículo 5.1 del Reglamento de Armas. Por ejemplo, solo pueden adquirirlo personas mayores de edad en armarías. Además, deben estar homologados.

La diputada del Partido Popular, Ana Vázquez, ha protagonizado un llamativo momento en el Congreso de los Diputados. Durante una intervención ha mostrado un espray de gas pimienta durante la sesión de control con el objetivo de ilustrar sus palabras sobre Ceuta. Esto ha provocado que Francina Armengol, presidenta del Congreso, le pidiera que abandonara la cámara por portar un "arma prohibida".

Beatriz de Vicente expone que, según el artículo 5.1 del Reglamento de Armas, "los espráis que no se venden autorizados son armas prohibidas, los espráis que se venden con autorización, como puede ser el gas pimienta, es un arma de venta legal". "Cuando se dice 'en el Congreso no se puede entrar con armas, no se puede entrar tampoco con armas de venta legal", añade la abogada.

Su uso plantea dudas

La venta de este tipo de productos, además, se ha disparado en las últimas semanas. Pero el uso de estos espráis plantea dudas. Su uso, por ejemplo, no requiere ningún tipo de licencia a pesar de ser un arma.

Para adquirirlo, se debe ser mayor de edad y solo se puede comprar en armerías. Además, deben estar homologados. En cuanto a si a pueden portarse en cualquier situación, el reglamento de armas establece que su tenencia no está permitida en lugares de gran afluencia como, por ejemplo, un estadio de fútbol.

Además, su uso se limita a momentos en que veamos peligrar nuestra vida o que alguien esté atentando contra nosotros. Si se usa, de manera inadecuada, podemos enfrentarnos a multas que van desde los 601 a los 30.000 euros.

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