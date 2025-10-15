Leo Álvarez, tras el nuevo crimen de la 'mataviejas': "Ha estado cerca de ser un crimen perfecto"

Los detalles Dos pruebas claves vinculan a Remedios Sánchez con la muerte de Carmiña en A Coruña durante un permiso penitenciario: las grabaciones de seguridad del edificio de la víctima y una huella dactilar.

Remedios Sánchez, conocida como la 'mataviejas', habría estado cerca de cometer el crimen perfecto. La asesina en serie, condenada a más de 140 años de prisión por matar a tres ancianas hace casi 20 años, es la principal sospechosa de la muerte de Carmiña, de 91, durante un permiso penitenciario.

Carmiña fue hallada muerta en la bañera de su casa en A Coruña y en un primer momento se determinó que se trataba de una muerte natural.

Sin embargo, había algo que a su hijo no le encajó. Fuentes cercanas al caso han contado a Leo Álvarez que el hijo "revisó las cámaras dispuestas en el edificio y vio pasar a una mujer a una que no conoce".

Al decírselo a la Policía, inmediatamente fue comunicado al juzgado y la jueza determinó que se hiciese una autopsia del cadáver.

"Hablamos de prácticamente minutos antes de que enterraran a la mujer. Casi es un crimen perfecto", ha explicado el periodista en Más Vale Tarde.

Además de las grabaciones de seguridad, se ha descubierto una huella que podría coincidir con la de Remedios Sánchez. No obstante, Álvarez indica que el caso está bajo secreto de sumario.

