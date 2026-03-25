Juanjo Fernández explica "la bomba de EEUU" para atacar el búnker de uranio de Irán: "Es capaz de penetrar 80 metros"

Juanjo Fernández destaca que "hay varias formas de atacar el búnker de uranio enriquecido de Irán": "EEUU tiene una bomba especializada para este tipo de objetivos. Es tan especial que solo la puede lanzar un avión concreto".

Juanjo Fernández analiza en el 'parte de guerra' de Más Vale Tarde las últimas novedades de la guerra de Irán. Por ejemplo, los ataques de Irán sobre Tel Aviv durante las últimas horas. Según el ejército iraní, asegura que ha lanzado tres oleadas de ataques sobre Israel y que hay una persona fallecida en el norte. Por su parte, el ejército de Netanyahu ha respondido con bombardeos sobre Líbano, que está quedando reducido a escombros.

Pero, ¿cuánto puede aguantar Israel este desgaste? "Israel es una nación que vive en guerra", afirma el analista militar, que destaca que "la población está más acostumbrada". Es más, "lo habitual es que cada familia tenga su búnker, su refugio, en su casa y en todos los bloques hay un refugio comunitario en el sótano". "Con esto es fácil entender que la población israelí aguanta todo esto", afirma el experto.

Por otro lado, Juanjo Fernández analiza el secreto mejor guardado del régimen iraní: Fordo, un búnker de uranio enriquecido. Se trata de un búnker construido de manera secreta, muy alejado de Teherán, a 100 kilómetros, y se trata del principal búnker de enriquecimiento de uranio con el que podrían fabricar la bomba atómica.

Como se puede ver en el vídeo, es como una ciudad subterránea situada a 80 metros debajo de una montaña. Los túneles, protegidos con hormigón reforzado, son a prueba de bombas y llevan al corazón del búnker, donde están las 2.000 centrifugadoras capaces de enriquecer uranio al 60%. Alberga más de 400 kilos de uranio, un material que podría transformarse en nueve bombas nucleares en apenas tres semanas si Teherán decidiera romper con los compromisos internacionales.

"No hay misil que siempre acierta ni defensa que no fracasa", afirma Juanjo Fernández, que insiste en que "no hay casi nada inexpugnable". "Hay varias formas de atacarlo y se puede atacar por el aire, de hecho, ya se está haciendo", explica el experto, que destaca que "se puede bombardear las entradas". "La inteligencia militar lo conoce y se ataca", detalla Fernández, que destaca también "una bomba especializada que tiene EEUU para este tipo de objetivos y que pesa 13600 kilos de los que 2500 son explosivos".

"Es tan especial que solo un avión es capaz de lanzarla porque tiene que soltarse encima del objetivo", explica el experto, que detalla que la bomba "tiene un sistema de guiado pero no es de largo alcance, cae por gravedad". Además, Juanjo Fernández señala que la bomba "es capaz de penetrar hasta 80 metros de terreno y luego explotar y penetrar estructuras de hormigón".