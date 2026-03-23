Conflicto bélico
Juanjo Fernández señala que para Israel la guerra de Irán "es existencial": "No puede permitir que generen un programa nuclear"
El analista militar señala que en este conflicto hay "dos guerras en una" debido a que hay "dos actores muy diferentes: Israel y Estados Unidos".
Donald Trump ha conversado con Benjamín Netanyahu sobre Irán. El primer ministro de Israel ha expuesto que estarían dispuestos a aceptar que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Irán para que el conflicto termine.
Iñaki López expone, tras conocerse estos hechos, que "parece que Netanyahu se llevó al huerto a Trump, le ha engañado haciéndole creer que con una serie de bombardeos podría levantar a la población iraní y acabar con los ayatolás, y el régimen, ahora mismo, está más seguro de sí mismo que antes y más radicalizado".
El analista militar Juanjo Fernández indica que no cabe duda de que "está más radicalizado". "¿Más fuerte que antes? No lo sé", añade. El analista señala que se debe tener claro es que hay "dos guerras en una" debido a que hay "dos actores muy diferentes, EEUU e Israel".
"Para Israel, es una guerra existencia", expone Fernández, "sistemáticamente, año tras año, ataca a Irán porque no puede permitir que generen un programa nuclear". El analista indica que Israel habría conseguido su objetivo ya que "les han arrasado, les han vuelto a paralizar el programa nuclear, les han dejado con una capacidad militar bajo mínimos".
