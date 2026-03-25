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guerra en Oriente Medio

Así es Fordo, la fortaleza subterránea en la que Irán alberga más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido

Lo que se sabe Dentro se encontraría una red de túneles con una serie de salas principales que se encuentran a entre 80 y 90 metros de profundidad, lo que explica por qué ha sido tan difícil dañarla pese a los intentos de Israel.

Así es Fordo, la fortaleza subterránea en la que Irán alberga más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido

En el marco de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán uno de los puntos clave son las armas nucleares, de hecho Washington exige a Teherán el fin del programa nuclear y la entrega del uranio enriquecido como condición para poner fin al conflicto, que ya ser acerca a su cuarta semana. Pero, dónde esconde Irán su uranio.

Una de las plantas clave es Fordo, una planta subterránea clave diseñada para enriquecer uranio a altos niveles que, a pesar de los bombardeos del pasado junio, se considera actualmente operativa. Los tanques israelíes dañaron su infraestructura superficial durante la guerra de 12 días, pero la planta principal por lo menos permanece intacta.

Se encuentra a casi 100 kilómetros de Teherán y fue construida en secreto bajo una zona montañosa. Es una auténtica fortaleza porque se encuentra rodeada de un férreo perímetro de seguridad con acceso a través de un solo punto de control. Pero lo más importante está bajo tierra.

Dentro se encontraría una red de túneles con una serie de salas principales que se encuentran a entre 80 y 90 metros de profundidad, lo que explica por qué ha sido tan difícil dañarla pese a los intentos de Israel.

Sus salas de trabajo están reforzadas con hormigón, con defensas antiaéreas rusas S-300. El objetivo es proteger esas más de 2.000 centrifugadoras capaces de enriquecer uranio al 60%, cuando el enriquecimiento necesario para fabricar armas nucleares es del 90%.

Según estimaciones del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, la planta alberga más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido, un material que podría ser transformado en unas nueve bombas nucleares en apenas tres semanas si Teherán decidiera romper con los compromisos internacionales.

Un tesoro inexpugnable al que solo se podría llegar con una bomba que ya utilizó Estados Unidos en los ataques del pasado junio, en los Fordo fue uno de los objetivos de los ataques estadounidenses el pasado mes de junio. En la operación utilizó algunos de los recursos militares más avanzados del arsenal estadounidense, como los bombarderos B2 Spirit, un ataque que, por cierto, Donald Trump no consultó con el legislativo.

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