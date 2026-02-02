Juan Fernández Miranda: "Me parece lamentable que David Uclés se estrene ante la opinión pública con un sectarismo tan brutal"

Arturo Pérez Reverte ha anunciado este lunes que las jornadas sobre la Guerra Civil se van a celebrar, finalmente, en octubre. Estas se habían suspendido después de la polémica generada por la renuncia a participar de David Uclés.

Arturo Pérez Reverte ha comparecido este lunes tras la suspensión de las jornadas sobre la Guerra Civil que iban a celebrarse en Sevilla. El escritor señalaba que había decido suspenderlas debido a la presión que había recibido por parte de sectores de la izquierda.

"El escritor considera que lo ocurrido es un ejemplo de sectarismo", explica Cristina Pardo. Pérez Reverte expone que, para él, lo decisivo para suspender el acto fue la amenaza de que se llevaran a cabo escraches en la puerta del lugar en el que se iban a llevar a cabo las jornadas. A pesar de ello, el escritor ha anunciado que se celebrarán las jornadas en octubre.

Juan Fernández Miranda expone que está muy contento por el hecho de que las jornadas se vayan a celebrar, finalmente, en octubre. "Es importante que haya espacios de debate y diálogo sobre una cuestión tan relevante", indica el periodista. Pero, añade: "Me parece lamentable que David Uclés se estrene ante la opinión pública con una ceguera y un sectarismo tan brutal como para no querer sentarse con gente que piensa lo contrario".

Las jornadas estaban organizadas por Arturo Pérez Reverte y Jesús Vigorra. La suspensión se producía después de la polémica generada por la renuncia del escritor David Uclés, uno de los invitados, debido a que no quería compartir cartel con José María Aznar o Iván Espinosa de los Monteros.

