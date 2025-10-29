José Apezarena, tajante sobre el libro del rey Juan Carlos: "Tenía que haberlo escondido. Es una mala noticia para Zarzuela"

El rey emérito ha dado una entrevista en Francia y publicado un avance de sus memorias, un libro que para José Apezarena "hace mucho daño a la monarquía y a su hijo". Su reflexión, en este vídeo.

Juan Carlos I ha comenzado la promoción de sus memorias, que se publicarán en Francia el 5 de noviembre, en las que culpa en gran medida de sus problemas familiares a la reina Letizia o reflexiona sobre la figura de Franco y el rechazo de su hijo, Felipe VI.

José Apezarena considera en el vídeo sobre estas líneas que el rey emérito "tendría que haber escondido el libro", para que encima arremeta contra su hijo, "que está sufriendo enormemente las consecuencias de su comportamiento".

En su opinión, "el libro es una mala noticia para Zarzuela", porque "hace mucho daño a la monarquía y a su hijo".

Sobre las peticiones de la Casa Real para que no publique sus memorias, Apezarena apunta que el rey Juan Carlos "ha hecho en su vida lo que le ha dado la gana muchísimas veces".

Además, señala que este libro "le va a dar un dinerillo" en un momento en el que "don Juan Carlos mucho dinero no tiene, por lo que dice la gente que hay a su lado". Por todo ello, Apezarena recomienda a los que lean el libro "que se crean la mitad de la mitad de lo que dice".

