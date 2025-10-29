Mabel Galaz cree que Juan Carlos I es "muy suave" con Franco en sus memorias: "Lo trata con una tibieza inesperada"

Mabel Galaz, periodista experta en Casa Real, analiza en este vídeo que una de las cosas que más ha llamado la atención de las memorias del rey emérito: cómo habla del dictador. En el vídeo, los detalles.

Mabel Galaz, periodista experta en Casa Real, comenta en 'Al Rojo Vivo' el libro del rey emérito: 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne' (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España), escrito por Laurence Debray y previsto para publicarse en España a principios de diciembre, por Planeta.

Sin embargo, la revista semanal del diario Le Figaro ha publicado algunos extractos. Tras leerlos, Antonio García Ferreras, conductor y director de Al Rojo Vivo, tiene la "sensación" de que "habla mejor de Franco que de Felipe VI": "Estoy alucinando", sentencia.

Y es que, tal como sostiene Galaz, es precisamente esto lo que más ha llamado la atención: "Trata el tema de Franco con una tibieza inesperada. No digo que blanquee su figura, pero es muy condescendiente, porque, de alguna forma, le atribuye el mérito de que la monarquía volviera a España. Es muy suave". En el vídeo podemos ver al completo estas apreciaciones.

