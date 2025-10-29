Ahora

Reconstrucción del 29-O

Así se vivió la DANA en directo en 2024

Análisis

Mabel Galaz cree que Juan Carlos I es "muy suave" con Franco en sus memorias: "Lo trata con una tibieza inesperada"

Mabel Galaz, periodista experta en Casa Real, analiza en este vídeo que una de las cosas que más ha llamado la atención de las memorias del rey emérito: cómo habla del dictador. En el vídeo, los detalles.

Mabel Galaz cree que Juan Carlos I es "muy suave" con Franco en sus memorias: "Lo trata con una tibieza inesperada"

Mabel Galaz, periodista experta en Casa Real, comenta en 'Al Rojo Vivo' el libro del rey emérito: 'Réconciliation. Mémoires. Juan Carlos I d´Espagne' (Reconciliación. Memorias. Juan Carlos I de España), escrito por Laurence Debray y previsto para publicarse en España a principios de diciembre, por Planeta.

Sin embargo, la revista semanal del diario Le Figaro ha publicado algunos extractos. Tras leerlos, Antonio García Ferreras, conductor y director de Al Rojo Vivo, tiene la "sensación" de que "habla mejor de Franco que de Felipe VI": "Estoy alucinando", sentencia.

Y es que, tal como sostiene Galaz, es precisamente esto lo que más ha llamado la atención: "Trata el tema de Franco con una tibieza inesperada. No digo que blanquee su figura, pero es muy condescendiente, porque, de alguna forma, le atribuye el mérito de que la monarquía volviera a España. Es muy suave". En el vídeo podemos ver al completo estas apreciaciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Un año sin verdad ni justicia: historia de la DANA más mortífera en décadas y la nefasta gestión que Mazón aún intenta tapar
  2. La llamada a una operadora del 112 el día de la DANA: "Estaba recogiendo cuerpos que iban flotando para que no se perdieran"
  3. Las confesiones de Juan Carlos I: "No hubo un golpe el 23F, sino tres. Armada me traicionó"
  4. Suben a 100 los muertos en Gaza, entre ellos 35 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
  5. El huracán Melissa toca la costa oriental de Cuba como tormenta de categoría 3 con vientos de hasta 195 km/h
  6. Lady Gaga eclipsa Barcelona con un espectacular concierto gótico y palabras en español: "¡Arriba las manos!"