Un herido, calles anegadas y un colegio evacuado por las intensas lluvias en la provincia de Huelva

Las intensas lluvias en la provincia de Huelva han llevado a la activación de un aviso rojo, provocando anegaciones y diversas incidencias. En Gibraleón, el colapso de una terraza dejó un herido, mientras que en Villablanca dos personas quedaron atrapadas en una vivienda. Ayamonte e Isla Cristina han activado sus Planes de Emergencias debido a derrumbes en un colegio y un campo de fútbol, respectivamente. En Isla Cristina, una manga marina causó daños adicionales. La Consejería de Sanidad ha emitido un mensaje Es-Alert a 43 municipios, recomendando extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Las intensas lluvias que están cayendo en la provincia de Huelva, que han motivado la activación del aviso rojo hasta las 14:00 horas en tres comarcas, están provocando anegaciones e incidencias de diversa consideración en distintos municipios que hasta el momento se han saldado con un herido en Gibraleón.

Según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía, la caída de la estructura de una terraza en la calle Juan XXIII de dicha localidad ha provocado que una persona, de la que no han trascendido más datos, haya resultado herida. Asimismo, en Villablanca dos personas han quedado atrapadas en el interior de una vivienda y se ha anegado el colegio Juan Ramón Jiménez en Cartaya.

Desde el inicio de la borrasca, el 112 ha recibido en Andalucía más de 150 avisos de los que medio centenar corresponden a la provincia de Huelva; dos de los municipios más afectados por las lluvias en las últimas horas han sido Ayamonte e Isla Cristina, que han activado sus Planes de Emergencias.

En Ayamonte la incidencia más destacable hasta el momento ha sido el derrumbe del techo del colegio Padre Jesús de Ayamonte y del muro del campo de fútbol en Isla Cristina. En un vídeo difundido a través de las redes sociales, el alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, que ha activado el Plan de Emergencias Municipal, ha informado de que la actividad docente se ha suspendido en ese centro, al que tras el incidente, que se ha saldado sin heridos, ya se han desplazado técnicos municipales para valorar los daños.

Coches atrapados por la lluvia

Asimismo, se ha dado aviso a la Delegación de Educación para que tenga conocimiento de lo sucedido y actúe con las intervenciones de urgencias necesarias. Además, el centro médico de Ayamonte, situado en la calle Antonio Concepción Reboura, se ha visto sorprendido por la entrada de agua en sus instalaciones; e incluso varios coches han quedado atrapados en la avenida de la Constitución y calle Sor Eloísa.

El alcalde se ha referido a esas importantes balsas de agua que se han registrado, precisando que los operarios municipales "están abriendo husillos y pozos para que el agua drene; las lluvias han coincidido con la marea muy llena en el río, pero ya está vaciando y eso ayudará a que el agua evacúe con mayor rapidez".

Fernández, tras llamar a la ciudadanía a la calma y pedir que sigan los consejos y recomendaciones del 112, ha señalado que "parece que ahora el problema van a ser las fuertes rachas de viento" por lo que ha recomendado "no acercarse a las playas ni a las zonas con grandes árboles". Manga marina en Isla Cristina En el caso de Isla Cristina, las lluvias y el viento, concretamente el paso de una manga marina, según el alcalde Jenaro Orta, ha provocado la caída del campo de fútbol, árboles y otros elementos.

"Hemos tenido otra manga marina, una punta de agua a partir de las 8:00 horas; se activó el Plan de Emergencias y se ha avisado a la Delegación del Gobierno, lo que más nos preocupan son las viviendas y las anegaciones que se están produciendo", ha dicho. Ha precisado que "se han caído muros, arboleda y placas solares, tenemos a todo el personal de Ayuntamiento en la calle", y ha apuntado que se han registrado cortes de suministro eléctrico.

En la provincia de Huelva, además de en estos dos municipios, se han activado los Planes Territoriales de Emergencias (PTEL) en diez pueblos: Beas, Cartaya, Castaño del Robledo, Cortegana, Encinasola, Higuera de la Sierra, Lepe, Punta Umbría, Rosal de la Frontera, Villablanca.

Activada la Situación Operativa 1

En cuanto a las carreteras, hay acumulaciones de agua en la H-9013, que comunica San Bartolomé de la Torre con Cartaya; y en Isla Cristina la caída de un cable de luz ha atravesado la vía en la HU-3300. Mensajes Es-Alert La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha enviado un mensaje Es-Alert a todos los vecinos del litoral de Huelva, así como a los de la zona del Andévalo y el Condado, comarcas que en estos momentos mantienen vigente el aviso rojo ante las fuertes precipitaciones.

En el mensaje, emitido en español y en inglés, se informa de la activación del aviso rojo -riesgo extremo- por lluvias y se recomienda extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 112; ha sido remitido a un total de 43 municipios onubenses, 12 del litoral y 31 del Andévalo y Condado.

Asimismo, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha declarado a las 9:18 horas el cambio del PERI (Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante las precipitaciones registradas y el aviso rojo en curso en Huelva.

