Lluvia, viento y tormentas: España se prepara para un episodio intenso que durará varios días

Los detalles Desde Andalucía hasta Galicia, la borrasca dejará cielos cubiertos y precipitaciones importantes. El sur será el más afectado, con tormentas fuertes, trombas marinas y oleaje elevado. Incluso el centro y nordeste notarán lluvias dispersas, mientras Canarias tendrá cielos nubosos y lloviznas.

Prepárense, porque a partir de mañana la lluvia será la protagonista en buena parte del país. Una borrasca que se mueve desde el suroeste peninsular dejará precipitaciones abundantes en Extremadura, Andalucía occidental, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y Galicia, mientras que en el Mediterráneo las lluvias serán más suaves.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos en 16 provincias. Cuatro de ellas estarán en nivel naranja por lluvias importantes: Badajoz, Cáceres, Huelva y Sevilla. En Huelva, los acumulados más fuertes se esperan en Aracena, Andévalo y Condado; en Sevilla, en la Sierra Norte. Se prevén hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, así que conviene no confiarse.

Pero no solo lloverá: se esperan tormentas en Ceuta, Cádiz, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, y la AEMET no descarta trombas marinas o pequeños tornados en el Golfo de Cádiz. El viento soplará con fuerza en el sur y sureste, con rachas de hasta 80 km/h, y el oleaje será notable en Cádiz y Huelva.

La borrasca dejará cielos nubosos o cubiertos en buena parte de la Península y Baleares. Las lluvias más intensas se concentrarán en el oeste y suroeste, mientras que en el centro y nordeste serán más dispersas. Habrá chubascos fuertes en Cataluña, lluvias persistentes en Extremadura, Castilla-La Mancha occidental y Andalucía occidental, y acumulados importantes en el sur de Andalucía y el área del Estrecho.

En Mérida, después de un martes soleado, se espera que mañana caigan lluvias abundantes. Madrid también notará la borrasca: los cielos estarán nubosos desde primera hora y las precipitaciones se intensificarán hacia la tarde y noche, especialmente en la sierra de Guadarrama y el suroeste de la región, con acumulados de 25 a 30 litros por metro cuadrado. Las máximas no superarán los 18 grados.

Las temperaturas máximas bajarán en el oeste de las mesetas, Andalucía occidental y Pirineos, mientras que las mínimas subirán en gran parte de la Península y Baleares. En Canarias, el tiempo estará nuboso con lluvias débiles y temperaturas en ligero descenso, excepto en Fuerteventura y Lanzarote, donde las mínimas podrían subir un poco.

El viento será de componente sur en casi todo el país, moderado en los litorales y fuerte en el sur y Alborán. La zona del Golfo de Cádiz y su interior tendrá rachas muy fuertes asociadas a la borrasca. En Canarias, el viento pasará de oeste a norte con intervalos de moderado.

Y ojo, porque la lluvia no se irá del todo tras este episodio: entre el viernes y el sábado se espera un nuevo frente que afectará especialmente a las zonas de montaña, aunque con menor impacto en las ciudades.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.