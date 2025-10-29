Una víctima de la DANA que se pudo salvar "por los pelos" gracias a su mujer: "Mazón no ha estado a la altura y no ha reconocido nada"

El matrimonio formado por Luis Miguel y Reme han recordado desde su casa de Sedaví como hace un año se salvaron de ser arrastrados por el agua de la DANA.

Muchas de las víctimas de la DANA han optado por no ir al funeral de Estado celebrado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias por distintos motivos y seguirlo a través de sus televisores. Este el caso del matrimonio conformado por Luis Miguel y Reme, de Sedaví, quienes lo han seguido a través de la pantalla. Luis Miguel se ha mostrado muy emocionado recordando que se salvó "por los pelos", gracias a la actuación de su mujer, a la par que indignado con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de quien ha señalado que "no ha estado a la altura y no ha reconocido nada". "Es todo mentira tras mentira", ha añadido.

Del mismo modo, ha lamentado que el presidente "no estaba donde tenía que estar", aunque ha reconocido que no le considera un homicida, sino un "homicida involuntario". Igualmente, ha explicado que, en su opinión, lo que tendría que haber hecho Mazón era "decir a las primeras de cambio: 'Yo no he podido con esto, me voy de aquí porque no he estado a la altura'".

Por otra parte, Luis Miguel ha rememorado que hace justo un año se salvó "por los pelos" gracias a la rápida reacción de su mujer, Reme. "El agua dio un golpe en la puerta, que afortunadamente era nueva y comenzó a entrar", ha comenzado. Posteriormente, ha señalado que empezó a llamar a su mujer para que le trajese un cubo y una fregona, pero que en cuanto se descuidó el "agua ya llegaba por el segundo escalón de la escalera", así que su esposa lo agarró y le subió a la planta de arriba. "No me llegué a mojar porque ella me cogió del brazo", ha concluido entre lágrimas.

¿Qué ha ocurrido en el funeral?

Al acto han acudido los reyes, Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, distintos ministros, y, a pesar de que las víctimas no querían que estuviese, también se ha personado en el evento el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Precisamente, Mazón se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada, ya que ha sido increpado a su llegada, en el evento y a su salida, la cual se ha producido por otra puerta distinta a la utilizada por el resto de autoridades.

Asimismo, tanto los monarcas como el líder del Ejecutivo han podido compartir un momento con los familiares de las víctimas en la previa del funeral del Estado. Allí, les han trasladado su pesar y ánimo en un día especialmente difícil para estas personas. Después de este instante, se han unido al resto de autoridades y ha dado comienzo la ceremonia, la cual ha contado con el discurso del rey, la lectura de los nombres de los fallecidos, así como el discurso de algunos representantes de las familias que han recriminado su actuación a Mazón.

