Este domingo, Marc Giró revoluciona Lo de Évole: "Empatizo perfectamente con el facha, porque chica, las manzanas son manzanas"

Señoras y señores, Marc Giró ya está aquí para revolucionar laSexta, empezando por Lo de Évole. El nuevo fichaje de la cadena se sienta con Jordi Évole para charlar sin filtros sobre fachas, el arte de comer pastitas, qué significa ser de izquierdas y, por supuesto, sobre Pedro Sánchez.

Marc Giróis in da house y ha llegado, tal y como prometía, dispuesto a ponerlo todo patas arriba. El cómico, nuevo fichaje de laSexta, estrenará muy pronto un programa titulado Cara al Show, pero antes, para ir calentando motores, se deja caer por Lo de Évole, uno de los grandes buques insignia de la cadena. Y ojo, porque su intervención deja claro que viene con munición de alto impacto... y sin seguro puesto, pero siempre con traje y corbata.

Entre pastitas, tés y telas transcurre esta conversación que cambia de escenario con la misma facilidad con la que Giró cambia de registro: del refinado salón de té al taller de un sastre. Un entorno perfecto para una charla que salta, sin despeinarse y con la elegancia que se le presupone y demuestra el invitado, del arte de comer pastitas al siempre resbaladizo significado de ser de izquierdas. Todo ello, por supuesto, con Pedro Sánchez siempre en sus mentes y sus corazones.

"Yo empatizo perfectamente con el facha", asegura Marc Giró, como puede verse en el vídeo promocional sobre estas líneas, para sorpresa de Évole. "¿En qué sentido?", quiere saber el presentador. "Porque chica, las manzanas son manzanas, las peras son peras; de aquí para aquí es lo tuyo y de aquí para aquí es lo mío; tanto tienes tanto vales y mierdas de estas", responde sin titubear.

Tener las cosas tan claras, asegura, "relaja muchísimo": "Tú eres un señorcito y te comportas así, ya verás qué bien. Y ahora te voy a poner a ti un lazo rosa". "Es fácil, yo lo entiendo", sentencia.

Este domingo, en Lo de Évole, Marc Giró. A partir de las 21:30 h en laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.