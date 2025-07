Incredulidad y sorpresa en Milagro, el pueblo de Santos Cerdán: "Le han metido en la cárcel injustamente, lo engañaron"

El lunes, a las 16:40 de la tarde, Santos Cerdán ingresaba en el Centro Penitenciario de Soto del Real, en Madrid. Lo hacía unas horas después de declarar ante el Tribunal Supremo, negar hasta que su voz es la que se escucha en los audios de la UCO, y acabar conociendo que el juez Leopoldo Puente decidía decretar para él la prisión provisional, comunicada y sin fianza, ante un "riesgo cierto" de destrucción de pruebas.

Mientras el PP de Alberto Núñez Feijóo exige la dimisión de Pedro Sánchez, y el PSOE dice que es el momento de dejar actuar a la justicia, Más Vale Tarde se ha trasladado hasta el pueblo de Santos Cerdán, hasta Milagros, en Navarra, para descubrir cómo han acogido sus vecinos y allegados la noticia de su ingreso en prisión.

Lo primero que hemos descubierto es que en este pueblo de Milagros, de 3.500 habitantes, reina la incredulidad y la sorpresa. Nadie se lo esperaba. "Es una persona normal y corriente. Nunca se le ha visto con excesos de ningún tipo, ni nada", ha contado un vecino a MVT. "La verdad es que nos ha sorprendido a todos", añade, para luego lanzar la duda diciendo: "Siempre y cuando esto sea verdad, claro".

Porque este es otro de los sentimientos que reinan en este pueblo, el de negación. "En general, estamos todos tristes. Es una persona que apreciaba el pueblo", asegura otro nativo de Milagros.

"Sí que me he sorprendido, porque no esperaba que fuera a entrar en la cárcel", reconoce otro hombre. El mismo, que nos vuelve a insistir en que creen en la inocencia de Santos Cerdán. "Yo creo que le han metido en la cárcel injustamente" porque "lo engañaron".