Iñaki López, tras saber que Mazón se ha marchado por la puerta de atrás: "Así se marchará tambien de la Comunidad Valenciana"
En este vídeo de Más Vale Tarde, Cristina Pardo e Iñaki López analizan la última hora de la comparecencia de Carlos Mazón en las cortes valencianas. "Ha entrado sin que la prensa pudiera acceder a él y se acaba de marchar por la puerta de atrás", comenta Pardo.
Carlos Mazón ha comparecido hoy en la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas. Lo hace una semana después de su dimisión como presidente de la Generalitat y a petición propia.
Desde Más Vale Tarde, Cristina Pardo ha dado una última hora sobre la comparecencia de Mazón. "Se ha marchado de las Cortes Valencianas y se ha ido por la puerta de atrás", señala la presentadora y recuerda que el expresidente "ha entrado sin que la prensa pudiera acceder a él y se acaba de marchar por la puerta de atrás".
Tras conocer la noticia, Iñaki López ha hecho la siguiente valoración. "Me parece muy metáfora, porque así se marchará también de la historia de la Comunidad Valenciana", reflexiona.
