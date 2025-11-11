Gonzalo Bernardos, sobre la 'mili' a 2.000 euros al mes en Bélgica: "Me parece completamente retrógrado"

El economista Gonzalo Bernardos analiza en este vídeo el incentivo ofrecido por Bélgica a los jóvenes que hagan el servicio militar: 2.000 euros al mes por un año de 'mili' y estar 10 años más como reservista.

El Gobierno de Bélgica ofrece un incentivo a aquellos jóvenes que decidan alistarse en el ejército: 2.000 euros netos al mes por estar un año haciendo el servicio militar y 10 años más como reservista.

Gonzalo Bernardos analiza en el vídeo sobre estas líneas esta iniciativa, que sitúa en el marco de la guerra en Ucrania y ante la indefensión de Europa "porque no puede confiar plenamente en Trump".

De este modo, señala que "el gasto en defensa va a aumentar" para llegar a ese 5% del PIB que pide el presidente de Estados Unidos.

Parte de este aumento en defensa, explica el economista, lo utilizará Bélgica para esta nueva mili, algo que, asegura, "me parece completamente retrógrado": "Los ejércitos han de ser pequeños y profesionales", opina Bernardos, que sostiene que esta nueva mili "no tiene ningún sentido".

