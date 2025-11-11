José Muñoz (PSPV), sobre la elección de Pérez Llorca como candidato del PP: "Lo que sé es que Carlos Mazón va a pilotar la sucesión de Carlos Mazón"

El portavoz del PSPV en Les Corts analiza con Antonio García Ferreras el relevo de Mazón y las negociaciones que, para ello, están teniendo en Valencia PP y Vox. En el vídeo, todos los detalles.

"Carlos Mazón va a pilotar la sucesión de Carlos Mazón, lo cual es una pésima noticia para los valencianos y una estafa para todos los que hemos reclamado su dimisión", afirma José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, en una entrevista en Al Rojo Vivo minutos después de conocer que Feijoo haya elegido como candidato a Pérez Llorca para sustituir a Mazón, candidato que tendrá que tener el visto bueno de Vox si el PP quiere seguir manteniendo la Generalitat.

Pero además, añade José Muñoz (PSPV), "Mazón le ha doblado a Feijóo porque el favorito de Génova no era Pérez Llorca, sino María José Catalá. Por tanto, vemos claramente cómo Mazón ha impuesto a su número dos y persona de confianza a Feijóo".

Y por último, agrega Muñoz, Feijóo va a tener una "segunda humillación" que será, afirma, cuando "Vox imponga ese ideario ultra en la Comunitat Valenciana y Feijóo tragará con ello": "Por tanto, vemos a un líder nacional del PP absolutamente desautorizado, donde la propia dirección regional le impone el candidato y Vox le va a poner el ideario", afirma Muñoz, insistiendo en que todo esto es "una malísima noticia" para los valencianos porque "no es razonable que vengan a regenerar la Comunitat los cómplices de Mazón".

Tal como explica el diputado socialista, Pérez Llorca fue alcalde de Finestrat y llegó a ser número dos del PP porque le puso Mazón; por lo tanto, su trayectoria "está ligada íntimamente" al todavía president y es él quien le ha aupado a donde está en estos momentos". Por tanto, y según asegura Muñoz, "Pérez Llorca hará ahora lo que le diga Mazón".

En el vídeo podemos ver al completo su análisis sobre el relevo de Mazón y las negociaciones que para ello están teniendo en Valencia PP y Vox.