Iñaki López, a Revilla: "Yo he sido testigo de cómo tu hija te ha llamado para decirte que está orgullosa"

El expresidente cántabro denuncia el impacto de la querella del emérito en su familia: "Han ido a preguntarle a mi hija... eso es duro" y "mi mujer acaba de superar un cáncer... esto no es moco de pavo".

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López ha entrevistado a Miguel Ángel Revilla tras la demanda interpuesta por el rey emérito Juan Carlos I. La querella, presentada por "expresiones injuriosas y difamantes", se basa en varias entrevistas en las que el expresidente de Cantabria calificó al monarca como un "caradura" y un "evasor fiscal", además de asegurar que utilizó a Corinna Larsen como testaferro.

Durante la conversación, Iñaki López ha preguntado a Revilla cómo ha afectado la situación a su familia. El expolítico ha relatado los momentos difíciles que han vivido: "A mi mujer la volvieron loca, incluso de un programa la llamaron. Yo no podía coger el teléfono porque estaba haciendo una película con Resines... y le preguntaron que qué le parecía. Ella contestó y se lo han sacado en el programa sin su consentimiento".

También ha revelado que los medios llegaron hasta su hija en Sevilla: "La niña de 25 años que tengo allí trabajando... han ido a preguntarle. Joder, eso es duro. Mi mujer acaba de superar un cáncer... y esto no es moco de pavo".

En un momento de la entrevista, Iñaki López ha afirmado: "Yo he sido testigo de cómo tu hija te ha llamado para decirte que está orgullosa". Revilla, visiblemente conmovido, ha señalado que, aunque en Santander no percibe tanto apoyo, en otros lugares la gente está de su lado: "No puedo andar por la calle, la gente está conmigo porque ve la disparidad que hay entre el poderoso, que demanda a un ciudadano por expresar lo que todos sabemos".

Revillatambién ha cuestionado el privilegio monárquico y la falta de responsabilidad del rey emérito: "Estos señores no son más que nadie. Se les tiene que exigir mucho más. Un jefe de Estado no puede comportarse así. No llegó por una votación democrática, sino por herencia. Entonces, que encima de tener ese privilegio, se convierta en un presunto evasor fiscal... es indignante".